Johannes Jørgensens Vej skal have blomsterrabatter, har Teknik- og Erhvervsudvalget besluttet. Det skal hjælpe til at højne biodiversiteten i byen. Naturvejleder bifalder initiativet.

Svendborg: Flemming Madsen (S) - og sikkert mange andre - husker tydeligt dengang, man fik sin bilrude snasket til af insekter, når man kørte om natten.

- Hvor mange insekter sidder der på forruden i dag? Man kan tydeligt se forskel, siger han.

Det er ikke let at ændre på det globale problem, at insekter har åndenød i de her år. Men man må starte et sted, og i Svendborg Kommune bliver det på Johannes Jørgensens Vej.

Teknik- og Erhvervsudvalget, som Flemming Madsen er formand for, har netop besluttet, at midterrabatten på den store indfaldsvej skal plantes til med blomster.

- Det, synes jeg faktisk, er en rigtig god idé. Nu må vi se, hvordan det kommer til at se ud, og hvad der kommer ud af det, men det har jo et større perspektiv. Vi ved, det er et kæmpe problem, at der jo nærmest ikke er bier og insekter tilbage, siger han.

Tilplantningen af rabatten på Johannes Jørgensens Vej er et forsøg, som skal evalueres på den anden side af den kommende sommer. Tanken er, at den blomstrende midterrabat kan give den trafikerede vej et rart udtryk, men nok så væsentligt er det, at det gerne skulle bidrage til bedre levevilkår for sommerfugle, bier og insekter. Om det lykkes, vil vise sig.

I første omgang er beslutningen et vigtigt politisk signal at sende, mener Leif Sørensen, naturvejleder ved Trente Mølle nord for Svanninge Bakker.

- Det er ikke det, der redder verden, men der er en kæmpe symbolpolitik i det, og det er rigtig god erfaring at få, som måske kan gøre, at man udbreder det til andre steder i kommunen, siger han.