Kirkekunst

Fredericia: Kunstværk nummer to i Christianskirken fra billedhugger Bjørn Nørgaards hånd er kommet et skridt nærmere.

Den kongeligt anvendte og anerkendte kunstner var i Fredericia i denne uge for at aftale detaljer om blandt andet de nøjagtige mål på den store, tunge bronzedør med bibelske motiver, som kirken har rejst næsten fire millioner fonds- og donationskroner til. Værket skal fuldende det enorme kunstværk "Du skal elske din fjende" inde i kirken. Det forklarer formanden for kirkens kunstcenter og menighedsrådets ejendomsudvalg, Torben Venndt. Centret samler penge ind til ny kunst og musikliv i kirken og står også for fremvisninger af "Du skal elske din fjende". Denne udsmykning indviede menigheden, Bjørn Nørgaard og regentparret i 2007.

Når mål og tegninger er klar, går Nørgaard og hans hold i gang med den endelige modellering og støbning af bronzedørene. De overdrages kirken 1. søndag i advent 2019. Den egentlige indvielse er endnu ikke fastlagt