Nye ejere og nye initiativer er på vej i Odense Gokart Hal, der ligger i den sydøstlige del af byen.

Den tidligere racerkører Michael Schröter har sammen med Maria Louise Jensen købt Odense Gokart Hal pr. 23. januar, og parret oplyser i en pressemeddelelse, at de agter at sætte nye initiativer i gang i gokarthallen, som var Danmarks første indendørs gokartbane, da den startede tilbage i 1993.

I februar 1993 åbnede Danmarks første indendørs gokartbane - Odense Gokart Hal.



Banen var baseret på banerne i England, og den blev placeret i nogle gamle lagerhaller bag banegården i Odense.



Parret Maria Louise Jensen og Michael Schröter overtager Odense Gokart Hal pr. 23. januar 2018.



Odense Gokart Hal findes i dag på adressen Cikorievej 32, 5220 Odense SØ

I den nærmeste fremtid vil der bl.a. blive tænkt i baneudvidelse. Men ifølge de nye ejere så handler det ikke om at få flest meter på banen, men derimod at lave den sjoveste og mest spændende bane, så det på den måde også bliver et attraktivt sted til vintertræning for udendørs kørere.

- Helt generelt går vi i gang med at udvikle hallen til et moderne gokartcenter, hvor vi vil opdatere lokaler og faciliteter og skabe et lækkert cafémiljø. Vi vil gøre det nemt for kunderne at benytte banen, og derfor skal vi investere i et nyt it-system med blandt andet onlinebooking og live timing systemer i hallen. Der vil blive indkøbt nye gokarts, herunder børne-karts som børn helt ned til 7 år kan køre, for det har ikke før været muligt, forklarer Maria Louise Jensen.

Michael Schröter fortæller, at der også bliver mulighed for undervisning, og han er selv en erfaren underviser, da han siden 2013 har været ansvarlig for Danmarks eneste Gokartlinje, der udbydes på TronsøSkolen.

Med en baggrund som racerkører i blandt DTC-serien har Michael Schröter masser af erfaring at trække på. Det, kombineret med Maria Louise Jensens baggrund som grafiker, webdesigner og eget skilte- og reklamebureau, skaber fundament for at udbyde en række nye produkter. Bl.a. er en erhvervsklub for lokale firmaer på tegnebrættet.

Parret vil også skabe et øget samarbejde med gokartklubber omkring undervisning og andet, som kan gavne gokartkørere.