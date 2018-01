Fredericia: Den danske jazztrio Ibrahim Electric henrykker på festivaler i USA og Brasilien, og mon ikke også de er i stand til at få publikum til overgive sig, når de søndag 4. februar gæster Tøjhuset.

Ibrahim Electric består af tre store kapaciteter indenfor dansk musik - guitarist Niclas Knudsen, trommeslager Stefan Pasborg og Hammond-organist Jeppe Tuxen. Den fandenivoldske danske trio har i løbet af de senere år markeret sig som et af de mest originale og populære nye orkestre på den europæiske musikscene. Deres energiske, udadvendte og til tider provokerende musik har henrykket folk overalt, hvor de er kommet frem.

Fyens Stiftstidendes anmelder:

- Danmarks bedste trio hedder Ibrahim Electric. Gruppens tekniske formåen er uden sidestykke i lille Danmark, og det er måske årsagen til, at trioen har katapulteret sig selv ud i det ydre rum for at prøve talentet af på planeten Xhinus. Gruppen er lysår foran konkurrenterne, når det kommer til at genopfinde sig selv..... Billetter til koncerten, der starter klokken 20, kan købes på tojhuset.dk.