- De skal pege på administrative opgaver, som vi kan lade være med at lave. De skal pege på arbejdsgange, som kan være mere effektive, og de skal pege på udviklingsopgaver, som vi har igangsat, men som vi kan lade være med at lave. Og så skal de pege på nogle ting, som vi måske kan gøre på en anden måde.

Kerteminde: Det er konsulentfirmaet KLK, der har fået opgaven med at hjælpe Kerteminde Kommune med at spare 10 millioner kroner på budgettet for 2019.

Selvom KLK har et sparemål, som de skal ramme, så handler øvelsen ikke kun om at finde besparelser i administrationen. Mindst lige så vigtigt for kommunen er, at hele den kommunale struktur bliver kigget grundigt igennem.

- Det er ikke bare en spareprocess, det er en omtransformering af kommunen, hvor vi forhåbentligt ender med, at den enkelte medarbejder får mere ansvar, siger Kasper Olesen.

Resultatet af konsulentfirmaets analyse skal ligge klar til politikerne sidst i juni. Men inden da skal konsulentfirmaet også lige finde sin sin egen løn. Kontrakten med KLK er nemlig skruet sådan sammen, at firmaet selv skal finde besparelser for de 940.000 kroner, som konsulentfirmaet skal have i løn. Det vil sige, at oven i de 10 millioner kroner KLK i følge kontrakten skal spare, skal de finde besparelser for ekstra 940.000 kroner, før de bliver betalt.