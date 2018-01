Integration

Det gør en stor forskel for en udenlandsk familie at have danske venner. Dansk Flygtningehjælp knytter kontakten, men kunne godt bruge flere danske familier.

Fredericia: Danske venner er afgørende for integrationen, men lige nu mangler flere end 20 flygtninge en ven i Fredericia.

Derfor leder Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp efter frivillige.

- Lige nu har vi otte flygtningefamilier, der efterspørger en dansk netværksfamilie, siger koordinator Lisbeth Kejser fra Dansk Flygtningehjælp i Fredericia.

Samtidig står der syv danske netværksfamilier på venteliste. Når de to lister ikke blot føres sammen, skyldes det praktik og kalender-forhold.

- Det er godt at have danske familier stående klar. For når flygtningefamilier retter henvendelse, er det, fordi de har brug for et netværk her og nu. Så vi vil meget gerne have flere danske familier til at melde sig, siger Lisbeth Kejser.

Interesserede kan henvende sig på lisbeth.kejser@gmail.com.