Gulvvarme

Gulvvarme fordeler varmen som en pude, der stiger jævnt op i hele rummet. Det lune gulv gør, at man ikke føler kulde på samme måde, som man kan gøre i rum med radiatorer, fordi fødderne ikke bliver kolde. Men det kan ikke svare sig hyppigt at skrue op og ned for varmen i gulvet.

Da gulvvarmen ofte er støbt ned i beton, vil den nemlig være længe om at ændre temperatur. Man kan se det lidt som en sten i solen; den er længe om at blive varm, men den er også længe om at køle af, hvis man tager den ud af solen.