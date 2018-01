Auschwitz-dag

Lørdag markeres Auschwitz-dagen for anden gang i Fredericia. Auschwitz-overleveren Arlette Andersen deltager, og ny film vises for publikum.

Auschwitz-dag holdes for anden gang I denne måned er det 73 år siden, at nazisternes udryddelseslejr Auschwitz blev befriet.Det markeres i Fredericia med en Auschwitz-dag, som afholdes for anden gang. Sidste år foregik det i Christianskirken, og lørdag 27. januar foregår det i Panorama-biografen. Arrangementet varer fra klokken 19.30 til 21.30, og den fredericianske Auschwitz-overlever Arlette Andersen vil ligesom sidste år deltage med sin familie.

Her deltager blandt andre den fredericianske Auschwitz-overlever Arlette Andersen, som sidste år var hovedperson i en dokumentarfilm om nazisternes udryddelseslejr under 2. Verdenskrig.

Sammen med fotografen Kasper Fuglsang stod han sidste år bag filmen "Arlette - en historie vi aldrig må glemme". Han stod også bag Fredericias første markering af en Auschwitz-dag for et år siden. I år får deltagerne et oplæg af forfatteren Peter Langwithz Smith fra Esbjerg, som i 2004 udgav bogen "Auschwitz". I Fredericia sætter han fokus på sigøjnerbørnenes skæbne.

- Vi viser også en ny film, vi har lavet, ud fra noget af det materiale, vi ikke fik plads til i filmen. Den nye film er cirka 16 minutter lang og indeholder blandt andet et interview med en ung jødisk mand, som havde en lille champagnebutik over for Arlettes barndomshjem. Det viste sig, at hans oldeforældre døde i Auschwitz. Interviewet handler om, hvor vigtigt det er at huske, hvad der skete, siger Thomas Kvist Christiansen.

Der er endnu få billetter tilbage, som kan købes via Panoramas hjemmeside.