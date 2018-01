Felipe VI, der tirsdag den 30. januar fylder 50 år, havde et godt afsæt, da han 19. juni 2014 blev taget i ed som spansk konge.

Han var populær.

Det skyldtes blandt andet, at hans far, kong Carlos, blev stadig mere kritiseret for at opføre sig arrogant. Prinsesse Christina, Felipes søster, var viklet ind i en korruptionssag.

Felipe var ordentlig.

Så kom meldingen om, at Carlos abdicerer. Dårligt helbred, blev det sagt. Felipe skal være ny konge, og han har nu været konge i godt tre og et halvt år.

Da han blev konge, var Spanien i dyb økonomisk krise med en meget stor arbejdsløshed. Kongens rolle er stort set kun ceremoniel, men der var alligevel store forventninger til den næsten to meter høje tidligere OL-sejlsportsmand.

Som søn af kong Juan Carlos og dronning Sofia blev Felipe født som prins - mere af navn end af gavn. For Spanien var et diktatur dengang i 1968.

Men da faren blev udråbt til konge efter general Francos død i 1975, blev Felipe kronprins.

Siden har han blandt andet studeret international politik på Georgetown i USA og på et militærakademi.

Felipe og hans hustru, Letizia, en fraskilt tv-journalist, blev gift i 2004.

Parret, der ofte blev set i almindelige biografer og butikscentre i Madrid, inden han blev konge, har to døtre.

Som konge er han blevet kastet ind i maskinrummet for kriseløsning.

I det meste af 2016 kunne parlamentet i Madrid ikke enes om en regering. Kongen udfyldte fem gange sin formelle rolle som mægler.

Efter at briterne har stemt sig ud af EU, er der blevet usikkerhed om det britiske territorium Gibraltar ved Spaniens sydkyst.

Tidligere i år talte Felipe i parlamentet i London om komplekset, som briterne og spanierne i årevis har været uenige om.

Så er der Catalonien. I august 2017 blev Barcelona ramt af et islamisk terrorangreb. Kongen kom til byen og demonstrerede sammen med en halv million mennesker mod terroristerne.

Et par måneder senere kom krisen om Cataloniens løsrivelse. Her sagde kongen, at catalanske ledere har "udvist mangel på loyalitet".

I sit julebudskab opfordrede han det nyvalgte parlament i Barcelona til at holde igen med skridt mod løsrivelse.

I øvrigt tog han i 2015 de kongelige forpligtelser og titlen som hertuginde af Palma de Mallorca fra sin søster Cristina på grund af korruptionssagen.

I 2017 blev Cristina frikendt, men hendes mand, Iñaki Urdangarin, blev dømt seks år og tre måneders fængsel. (Ritzau)