Bøstrup: "En vinter kom depressionen. Den lagde sig over mig som et blytungt, sort tæppe, som holdt mig nede og hindrede mine bevægelser. Den løsnede mit greb om ordene og pressede mine øjenlåg sammen, så jeg kun kunne se ud af en smal sprække. Den fjernede mig fra verden, fra andre mennesker og mig selv. Hverken fortiden eller fremtiden gav mening."

Sådan skriver Morten Gaustad i sin bog "En lille bog om dysser og depression", hvor han i tekster og billeder forsøger at give depressionen et sprog - et andet sprog end psykiatriens og statistikkernes meningsforladte.

Morten Gaustad gæster Møllehavehusets salon i Bøstrup den 4. februar kl. 15.00-17.00.

Hans udgangspunkt er det modsatte af diagnosens: Enhver deprimeret har brug for at forstå sygdommen fra sit eget perspektiv, har brug for at gøre sygdommen meningsfuld i sit eget livs sammenhæng.

For Morten Gaustad gik vejen til en forståelse af sygdommen overraskende nok gennem oldtidslandskabet på Langeland med dets dysser og jættestuer. /EXP