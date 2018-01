Debat: Hold fingrene fra mit DNA

Læserbrev: Forslaget om et fælles register, hvor vi alle uden at blive spurgt får vores DNA registreret fra fødslen, dukker op med mellemrum.

Stenkast på motorvejen bliver brugt som eksempel på en fordel, da man med et DNA-register kunne finde frem til gerningsmanden.

Det lyder jo som en god idé at have en mulighed for at afsløre de, der begår forbrydelser. Og som det bliver sagt, hvis man selv har rent mel i posen har man jo ikke noget at frygte.

Men kan man stole på, at vi som borgere ikke har noget at frygte ved tvungen fælles registrering af vores DNA?

Forfatteren Gorge Orwell udgav i 1949 bogen "1984". En science fiktion roman om et totalitært regimes totale overvågning og undertrykkelse af befolkningen.

I 1949 har de fleste sikkert tænkt, at så langt ville verden aldrig komme. Trods det er der mange ligheder mellem det, Orwell skrev, og der, hvor vi er i dag set i globalt perspektiv.

Og hvad har det så med et DNA-register at gøre?

Det har det, fordi den totale overvågning er mulig, når magthavere har adgang til den totale viden om alle borgere.

Det er for eksempel interessant, at efter præsident Trump tog plads i Det Hvide Hus, indtager Orwells roman "1984" førstepladsen på en bestsellerliste. Det tror jeg ikke er en tilfældighed. Jeg tror, det er et udtryk for, at mange amerikanere frygter, at USA er på vej mod et totalitært styre.

Vi kan se, at præsidentskiftet i USA i løbet af kun et år på mange områder har gjort det vanskeligere for befolkningen at skelne mellem sandhed og løgn. Dette som et resultat af, at præsidenten dagligt sender løgne af sted. Løgne, manipulation og misinformation er kendt fra Nordkorea og andre lande med diktatur eller diktaturlignende forhold, hvor man ikke ønsker, at befolkningen skal kende den reelle sandhed, men i stedet en falsk sandhed, som regimet skaber.

Jeg synes, der selv i vores fredelige og demokratiske Danmark er meget, der taler imod et fælles DNA-register.

Vi lever i en tid, hvor der politisk er stemmer i at være efter mindretal, der ikke er, som nogle synes, de skal være. En del af os har tilsyneladende et stort behov for at have mindretal, som man kan føle sig bedre end og til at hakke på og give skylden for dette og hint. Risikerer vi, at et fælles DNA-register en gang i fremtiden vil blive brugt til det?

Vil arbejdsgivere på et tidspunkt kræve adgang til registret som grundlag for ansættelse. Man kunne derved måske undgå at ansætte de, der er i risiko for at blive langtidssyge?

Forleden kom der forslag om at skyde chip ind i kroppen på demente for at sikre, at de kan findes, hvis de går og ikke kan finde hjem igen.

Hvis vi fik et tvunget fælles DNA-register ville jeg ikke blive forbavset, hvis partier i Folketinget på et tidspunkt ville foreslå, at vi fra fødslen får skudt en chip ind. Så kan forbrydere og "andre, vi ikke bryder os om" findes ved, at man via DNA-registret kan finde ud af, hvem de er, og via chippen finde ud af hvor de er. Det vil der ikke kunne findes et flertal for i nær fremtid, men hvis vores samfund ændrer sig ligeså meget i retning af øget overvågning, som det er sket siden Orwell i 1949 skrev "1984", er der efter min opfattelse brug for grundig eftertænksomhed.

Det vil være nærliggende, at forsikringsselskaber kræver adgang til et fælles DNA-register som grundlag for oprettelse af livsforsikring. Man vil med det kunne afvise ansøgere, som har anlæg for alvorlige sygdomme.

Der er et hav af eksempler på, hvordan vores CPR-numre og andre helt fortrolige oplysninger er blevet frit tilgængelige på internettet og andre steder. Nogle af disse havnede sågar på et tidspunkt på en udenlandsk ambassade. Erfaringen siger med al tydelighed, at det ikke er muligt at undgå disse fejl. Altså vil oplysninger fra et DNA-register på et tidspunkt helt sikkert slippe ud.

Et er hvad der spredes ved fejl. Et andet hvad der kan stjæles gennem hacking. Når vores forsvar kan rammes af hacking, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at det vil være relativt let for hackere at komme i besiddelse af vores DNA.

Nogle vil sikkert betragte mine vinkler som et udtryk for pessimisme og for ikke at vægte de positive muligheder tilstrækkeligt.

Jeg bilder mig ind, at jeg overvejende er optimist af natur.

Men angående tvunget DNA-register siger min indre stemme højt og tydeligt "Hold fingrene fra mit DNA".