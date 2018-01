Læserbrev: Hvem betaler gildet?

Det spørger Jørgen V. Hansen om. Jeg spørger, hvad med en sober tone? Det er ikke ok at svine flere ministre til. Det er ikke ok at svine et helt erhverv til, beskylde dem for ikke beviste uhyrligheder.

Nu vil jeg spørge Jørgen: Kører du bil? Ryger du? Går du i bad, vasker du tøj, vasker du op, og bruger du sæbe dertil? Hvis du gør, forurener du mindst lige så meget, som du beskylder landbruget for. Tænk hvis man undersøgte, hvor meget af det iltsvind, du skriver om, der stammer fra byerne.