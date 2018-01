Læserbrev: Københavns Lufthavn er i fuld sving med en større udvidelse. For nyligt blev det meldt ud, at udbygningen bliver endnu større end oprindeligt planlagt. Lufthavnens strategi skal sikre 40 millioner årlige passagerer. Sidste år benyttede 29 millioner passagerer lufthavnen.

Det her er virkelig godt nyt. Og det er ikke kun godt nyt for københavnerne. Sagen er, at vi lever i en globaliseret verden, hvor konkurrencen er knivskarp. Derfor skal vi have en international lufthavn i Danmark, hvorfra det er nemt og hurtigt at komme til næsten hele verden. Det giver danske virksomheder bedre kort på hånden i forhold til at kunne konkurrere, og det sikrer stigende samhandel og øgede investeringer i Danmark.

Analyser viser, at den større lufthavn og de nye flyruter vil få betydning for hele Danmark. Flere passagerer og flere langruter vil gavne dansk turisme. En stor del af fremtidens vækst i turisme vil netop komme fra markeder i Asien, hvorfor arbejdet med at tiltrække direkte ruter til Danmark i fremtiden bliver endnu mere aktuelt.

Her handler det selvfølgelig også om, at vi får sikret, at disse turister ikke bare bliver i København, men kommer ud og ser alle de dejlige ting, som vores land har at byde på. At der er en større og samlet turismestrategi, og så gør det selvfølgelig ikke noget, at turisterne lægger gode penge, som igen skaber arbejdspladser.