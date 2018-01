- Succes? Det er ikke ordet, siger Gudmes musikalske førstemand, Arne Ploug, der sammen med Gert Skovlod Hattesen gav nytårskoncerterne i Gudmehallerne et comeback 14. januar. 400 tilskuere var begejstrede, og Arne Ploug kan love, at der bliver nytårskoncert i Gudmehallerne igen 13. januar 2019.

- Jeg ved, at Musikkorpset er forrygende og dertil en Bodil Jørgensen i topform. Det var perfekt, siger Arne Ploug, som har svært ved at få armene ned, og ikke er bange for at økonomien nok skal løbe rundt, også næste år, selvom det i år knap og nap hang sammen.

-Jeg er så taknemmelig for, at alle fra teknikken til hallen lagde sig i selen for at genskabe nytårskoncert traditionen, siger en glad arrangør.

Næste nytårskoncert er 13. januar 2019 kl. 15.(Makj)