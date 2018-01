Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018. Lovgiverne har med den nye lovændring forsøgt at skabe mere enkle og forudsigelige regler samt udvidet aftalefriheden for ægtefæller om deres økonomiske forhold. En af de mere bemærkelsesværdige ændringer er afskaffelse af kravet om gaveægtepagt. Samtidig med afskaffelsen af gaveægtepagt er der sket ændringer i konkursloven - ændringer, der betyder en endelig afslutning på "konefinten". Hvis du er gift, så bør du være særlig opmærksom på disse nye ændringer.

Før den 1. januar 2018 var det sådan, at sædvanlige lejlighedsgaver såsom fødselsdagsgaver og julegaver ikke krævede oprettelse af en ægtepagt. Med den nye lovændring blev kravet helt fjernet om oprettelse af gaveægtepagt ved gaver mellem ægtefæller. Gaver kan nu fremover ydes helt frit, uden formkrav og uden tinglysning - dette er uanset, hvor stor gaven er. I mit daglige arbejde som advokat, hvor jeg beskæftiger mig med skilsmisseret, er jeg jævnligt stødt på ægtefæller, der er blevet noget overrasket over at høre, at gaver, der ikke blot er en lejlighedsgave, vil kræve en ægtepagt.

Hvis der ikke er oprettet en ægtepagt, så kunne en gavegiver kræve gaven tilbage i forbindelse med en evt. senere skilsmisse, og det samme kunne en gavegivers evt. kreditorer. Dette kunne selvsagt blive noget værre rod. Som en af de mere kulørte sager så vi bl.a. for et par år tilbage, da Janni Spies og Christian Kjær blev skilt, og hvor Janni Spies efterfølgende krævede store gaver retur i form af pengebeløb, da der ikke var oprettet ægtepagt. Sagen blev dækket i aviserne, og Janni fik ved dom i Østre Landsret delvist medhold. De fleste af de gaver, som hun havde givet, krævede oprettelse af ægtepagt, hvilket ikke var sket - derfor var gaverne ugyldige og kunne kræves tilbage.

For de lidt mere dødelige ægtefæller, der måtte have givet hinanden store gaver og ikke oprettet ægtepagt, bliver de nu "reddet på målstregen", eftersom kravet om gaveægtepagt nu er skrottet. Selv om der nu ikke længere er formkrav i forbindelse med gaver mellem ægtefæller, så vil jeg dog kraftigt anbefale, at man ved større gaver gør noget, der sandsynliggør, hvad det er, som man foretager sig - mere sådan, at der ikke senere kan opstå uenighed. Et gavebrev var måske en rigtig god ide, men i det mindste en kort besked i forbindelse med f.eks. overførelsen af et større pengebeløb - så der elimineres enhver tvivl om, at der ikke blot var tale om et lån.

En gave kan være mange ting - udgangspunktet vil være, at gaven repræsenterer en eller anden form for værdi. Et eksempel på en gave, og som jeg som advokat har medvirket til at berigtige mange gange, kunne være overdragelse (hel eller delvist) af fast ejendom til den ægtefælle, der ikke tidligere har stået som ejer af ejendommen, og hvor der var friværdi i ejendommen. En sådan overdragelse krævede tidligere dels en ægtepagt, men også at overdragelsen blev tinglyst i tingbogen. I dag vil en sådan overdragelse alene kræve udarbejdelse af skøde.