Debat: FAF-siloen skal fjernes

Med stor glæde besøgte vi fornyeligt igen Johannes Larsen Museet og udstillingen "En vidunderlig verden".

Det synes jeg også, vores byrødder skal gøre, inden udstillingen i anledning af Johannes Larsens 150 års dag slutter - hvis de da ikke allerede har været der.

Min favorit på udstillingen er, af flere grunde, Mariann Fischer Boels valg af Johannes Larsens maleri fra 1935 "Udsigt over Kerteminde Fjord mod byen". En udsigt fra Odensevej over mod Lillestranden og byens konturer med den lave bebyggelse og de røde tage.

Byrådet skal igen, igen diskutere havneplan. Det er derfor, de bør se omtalte billede og tage bestik af Kerteminde Bys daværende smukke linjer. Nu har de så, med en fornuftig plan, mulighed for at genskabe en attraktiv, æstetisk smuk by, hvor vi ikke med højt byggeri ødelægger linjerne.

Ikke at vi skal tilbage til 1935, men en moderne by i 2020, der tiltaler nuværende borgere, tilflyttere og besøgende! Så frit efter den romerske senator Cato vil jeg blot sige: "I øvrigt mener jeg, at FAF-siloen skal fjernes".