Siden 1999 er det gået lidt op og ned. Faktisk var markedet tæt på at lukke for nogle år siden.

- Men Leif fra Otterup Avis var jo fremsynet og mente, at det ville være bedre, hvis vi lå på Torvet, og så fik vi lidt penge af Otterup Handelsforening til at komme i gang, husker formanden.

- Ideen fik vi på en flod i Gambia, da min kone og jeg var på ferie. Vi talte med et par fra Frederiksberg, som havde startet et marked der, og det mente vi også, at vi kunne lave i Otterup, fortæller formand Børge Nielsen.

Siden 1999 har kræmmermarkeder generelt ændret sig lidt - også i Otterup.

- Tidligere var det på mode at købe gamle brødmaskiner, vaskebrætter og sådan noget, men det kan slet ikke sælges i dag. Heller ikke gamle platter. Det ændrer sig hele tiden, og i dag er det nok mere brugsting og antikviteter, mener Børge Nielsen.

Men sælgerne af fisk, rygeost og grøntsager har fortsat kronede dage til markedet.

- Vi vil kun have dem på markedet, fordi de skal have en god handel, siger Børge Nielsen.

Børn og humanitærere organisationer har desuden altid fri adgang til markedet.

Markedsforeningen arbejder ikke for at lave overskud, men for at markedet kan løbe rundt. Foruden de små indtægter fra leje af stadepladser, kommer pengene blandt andet fra salg af lodder til lotteriet. 20 lodder koster 20 kroner, og der blev solgt lige knap 119.000 lodder alene sidste sæson.

Det første marked i år åbner lørdag den 2. juni og kører derefter hver lørdag frem til den 25. august. Eneste pause bliver lørdag den 7. juli, hvor der samme weekend er Otterup Kræmmermarked.