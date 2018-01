Svindinge: Ejeren af et mildest talt faldefærdigt hus ved Sortåvej vest for Svindinge har fået kniven for struben af Nyborg Kommune: Riv dit hus ned, eller også gør vi det for din regning.

Der er tale om et bindingsværkshus, som ligget tæt på vejen og tæt ved skellet ind til en nabo. Huset er delvis styrtet sammen, og kommunen frygter, at det er til fare for trafikanter på vejen eller hos naboen.

I sagsagterne skriver kommunens sagsbehandler, at det ikke har været muligt at besigtige huset indvendigt, fordi det simpelt hen vil være for farligt at gå derind.

Ud over selve huset rummer ejendommen også en ulovlig olietank, som naturligvis også kræves fjernet.