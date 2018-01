Kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" har plads til 16 nordfynboer, der kan lære at blive bedre til at passe på sig selv, så de ikke også bliver syge.

Nordfyn: Næsten halvdelen af alle pårørende til personer med en langvarig sygdom udvikler selv symptomer som stress, mistrivsel eller nedtrykthed.

Men som pårørende kan man lære at passe bedre på sig selv, lære at bede om hjælp, at håndtere konflikter, at håndtere de svære følelser og den dårlige samvittighed.

Det er nogle af emnerne på kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende", som Nordfyns Kommune nu udbyder til alle pårørende uanset hvilken sygdom, deres kære lider af.

Her kan pårørende udveksle erfaringer med andre i samme situation, men i brochuren, der fortælle om kurset, understreges det, at kursisterne selv bestemmer, hvad de vil bidrage med. Det er også tilladt kun at lytte.

Kurset er et af en række Lær at tackle-kurser, og fælles for dem er, at instruktørerne er frivillige, der på egen krop har prøvet den situation, som kursisterne er i, og så har de derudover været på kursus i at være instruktør på det specifikke kursus. Både kursister og instruktører har tavshedspligt og kender kun hinandens fornavne.

En evaluering fra 24 deltagere fordelt på tre pårørendekurser i København viser, at 85 procent af kursisterne svarer, at de er blevet bedre til at passe på sig selv.

Det nordfynske kursus for de pårørende har første mødedag onsdag den 31. januar klokken 15.30 på Tingstedet i Søndersø.

Der er plads til 16 på hvert kursus, og interesserede kan få mere at vide hos kronikerkoordinator i Nordfyns Kommune Tanja Andersen, der bliver den ene af de to instruktører.