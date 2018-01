Bodil brugte selv naturen til at koble af, når hun havde besøgt sin demente mor. Gå en tur og få frisk luft, lyder et af hendes bud på egenomsorg, men det er i øvrigt op til hver enkelt at vælge, hvad der gør én godt. Bare man som pårørende husker at passe på sig selv. Foto: Betty Rasmussen