Der skal lukkes Coop-butikker i hele landet - også på Fyn - når virksomheden skal spare et trecifret millionbeløb. Der sker på grund af en ny treårsstrategi.

Besparelserne rammer de butikker, som bliver ved med at give underskud, fortæller bestyrelsesformand Lasse Bolander til Børsen.

- Vi skal hele tiden sørge for at have et butiksnet, hvor det, vi kalder den røde hale - nemlig butikker med kroniske underskud - skal være så kort som muligt, siger Bolander til avisen.

Hvilke butikker på Fyn, der får med sparekniven, er dog endnu for tidligt at sige, fortæller informationsdirektør Jens Juul Nielsen til Fyens Stiftstidende.

- Det kan vi slet ikke sige noget konkret om endnu. Vores bestyrelsesformand Lasse Bolander er kommet med en helt overordnet udmelding, og der er ikke sat navne på endnu. Men der er ingen kæder, der er fredet. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvem der laver underskud, siger han.