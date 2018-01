Forfatteren Jens Christian Grøndahl har vakt opsigt, efter at han i et interview med Femina har udtalt sig om den dræbte journalist Kim Wall, som døde om bord på en ubåd.

Men der er dele af udtalelsen, som han fortryder, fortæller han nu.

- Når jeg siger, at det er "en pige, som opsøger fare" ... det er fuldstændig respektløst.

- Hvis jeg kunne, ville jeg gerne trække de ord tilbage, siger Jens Christian Grøndahl.

Udtalelserne er faldet i et samtaleinterview om år 2017 sammen med Jørgen Leth.

Da snakken kommer omkring Kim Walls død, siger Jens Christian Grøndahl til Femina:

- Det er aldrig kvindens ansvar, om en mand beslutter sig for at forgribe sig på hende. Men når det er sagt, så ... altså, når jeg ser billederne af offeret, måden, hun har ladet sig fotografere på, og det blik, hun sender kameraet ... jeg er nødt til at være ærlig, for det er vores arbejde at være ærlige, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at her er en pige, der søger fare.

- Her er en pige, der søger ... usædvanlige situationer, en pige, der godt kan lide at sætte sig selv på spil, og en pige, som har meget frihed og frimodighed i sig. For det er jo altså ... fuldstændig vanvittigt som kvinde at gå om bord i en ubåd med en mand, man ikke kender.

Den del har fået flere på det sociale medie Twitter til at lange ud efter forfatteren.

- Nej, det er det fandeme ikke, Jens Christian Grøndahl. Det er derimod fuldstændig vanvittigt at man som kvinde ikke kan gå om bord i en ubåd uden at blive slået ihjel, skriver klummeskribent og P7-vært Sandie Westh blandt andet.

Den kritik forstår Jens Christian Grøndahl godt, siger han nu.

- Når jeg ser det nu, synes jeg selv, det er fuldstændig respektløst over for offeret og hendes efterladte, når man tænker på den forfærdelige forbrydelse, der er tale om.

- Jeg mener virkelig, at det aldrig er offerets skyld. Og man skal som kvinde kunne færdes alene, siger han.

Men det er samtidig nødvendigt at "passe på sig selv", tilføjer Jens Christian Grøndahl.

- Jeg synes, at det er forfærdelig farligt at gå alene ned i en ubåd med en mand, man ikke kender. Jeg synes virkelig, man er nødt til at passe på sig selv som kvinde.

Spørgsmål: Hvad er det med den ubåd, der får dine advarselslamper til at blinke?

- Det er, fordi jeg oplever det her i bakspejlet. Og så kan man ikke lade være med at tænke, når der sker noget forfærdeligt: Hvorfor kunne du ikke have ladet være med at gøre sådan?

- Det er så grotesk, fordi det er en ubåd. Det er den ultimative indespærring. Og det kan man ikke lade være med at tænke på. Jeg synes, det er en risikabel ting at gøre, hvis man er helt uledsaget.