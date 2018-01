Republikanere mener, at sms'ere viser et forudindtaget FBI over for præsident Trump, der kaldes en idiot.

USA's justitsministerium oplyser, at det er lykkedes dets eksperter at genskabe sms'er, der har været forsvundet i fem måneder. Det er sms'er, der har været sendt mellem to FBI-folk.

Nogle republikanere mener, at disse beskeder vil vise, at FBI er forudindtaget over for præsident Donald Trump.

Justitsministeriets generalsekretær, Michael Horowitz, har sendt et brev til flere centrale republikanske kongrespolitikere. Her skriver han, at han ikke vil modsætte sig, hvis ministeriet vil give de fundne tekstbeskeder videre til udvalg i Kongressen.

De omtalte sms'er har været sendt mellem de to FBI-agenter Peter Strzok og Lisa Page.

I nogle af de famøse beskeder, der allerede er gjort offentlig kendt, omtaler de præsidenten som en "idiot" og et "modbydeligt menneske".

Efter de amerikanske medier havde skrevet om det, krævede flere politikere at se sms'erne.

Strzok og Page arbejdede tidligere med at efterforske demokraten Hillary Clintons brug af en privat server, mens hun var udenrigsminister. De arbejdede også kortvarigt for den særlige anklager Robert Mueller.

Han undersøger, om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland op til valget i 2016.

En embedsmand i justitsministeriet forklarer, at der var tusindvis af FBI-telefoner hvor der ikke blev foretaget backup af telefonbeskeder.

Det var i forbindelse med, at man var ved at tage en ny software i brug. Den skulle håndtere Samsung 5-telefoner.

Nogle republikanere hævder, at de to FBI-agenter var alt for bløde og eftergivende under deres efterforskning af Clinton. Men at de siden var tilsvarende hårde over for Trump.