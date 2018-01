I foråret 2016 blev den nu dømte pædagogmedhjælper fra Stige Skole frifundet for at have krænket en piges blufærdighed. Skoleleder vidnede, men fortalte intet om de forældrehenvendelser til ham, som er kommet frem i forbindelse med ny retssag i 2017.

Adskillige forældre har til Fyens.dk og senere under vidneansvar i retten forklaret, at de for år tilbage gik til den daglige leder af Stige Skole og leder af skolefritidsordningen Jens Otto Dalhøj og fortalte ham om krænkelser mod deres døtre begået af den nu dømte pædagogmedhjælper Niller Bo Knudsen.

De to sager Den tidligere pædagogmedhjælper Niller Bo Knudsen var i 2016 tiltalt for blufærdighedskrænkelse mod en pige i sfo'en i Stige Skole i perioden mellem starten af 2011 og sommeren 2013. Han blev frifundet i sagen, hvor skoleleder og daværende formand for Børn- og Ungeudvalget på Nordfyn Jens Otto Dalhøj vidnede.



I december 2017 var pædagogmedhjælperen atter for retten. Oprindeligt tiltalt for 20 forhold, der dog løbende voksede til 28 forhold efter mediernes omtale. Denne gang blev han dømt for 22 af 28 forhold om gennem en lang årrække at have kysset, befølt og på anden måde krænket små piger.



Den 55-årige nægtede sig skyldig og har anket sagen til landsretten.

Alligevel nævnte Jens Otto Dalhøj intet om forældrenes henvendelser, da den mangeårige leder af Stige Skole og daværende formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune den 3. maj 2016 vidnede ved Retten i Odense, hvor den mandlige pædagogmedhjælper dengang blev frifundet.

Niller Bo Knudsen var tiltalt for at have tungekysset og befølt en pige på brystet og i skridtet i sfo'en på Stige Skole i perioden januar 2011 til juli 2013.

Fyens.dk har fået aktindsigt i både domsudskriften og retsbogen, hvor forklaringerne fra den tiltalte, pigens mor, en lærer og Jens Otto Dalhøj er gengivet.

Skolelederen fortalte i retten, at han i en samtale irettesatte pædagogmedhjælperen for et projekt i skolegården, hvor den nu dømte havde belønnet nogle børn. Den 55-årige forklarede i december under den nye sag, at han havde givet nogle børn is for at male dele af skolegården, mens et andet barn ikke fik, fordi vedkommende ikke havde hjulpet så meget.

Herudover fortalte Jens Otto Dalhøj ifølge retsbogen, at han havde hørt om mørkeleg i kælderen før sommerferien 2014. Det havde han bedt tiltalte holde op med "for at undgå eventuelle misforståelser", og fordi "det var et dårligt signal at sende".

Skolelederen udtalte også, at "tiltalte har altid været en del af legen, og han har været meget vellidt. Der har altid været fysisk aktivitet, når tiltalte har været der. Han ved ikke, om der har været kropslig kontakt".