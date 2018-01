Sten Grytebust skal være far for anden gang og hans kone var egentlig sat til at føde i lørdags, men er snart gået en lille uges tid over terminen. Derfor er OB's helt store profil ikke med i flyet, når OB-truppen fredag morgen, når OB sætter kurs mod San Pedro del Pinatar i den spanske Murcia-region. Det er håbet, at fødslen snart går i gang, så han senere kan flyve ned og nå at være med i den første test onsdag på La Manga mod Odd Grenland med Espen Ruud på holdet.

Jens Jakob Dyhr Thomasen forlængede inden kampen mod Vejle sin kontrakt med OB for yderligere et år, så Sanderum-drengen fra klubbens eget akademi bliver til 2020. Første halvleg viste med al tydelighed, hvorfor der er så meget bold og spilintelligens i OB-kreatøren, der skal kæmpe med sin hurtighed for at nå helt til tops i landsholdshierarkiet med sine jævnaldrende.

U21-landsholdets fynske assistenttræner Uffe Pedersen var i Ådalen og stod ved sin gamle spiller fra de glade UEFA Cup-dage i OB. Det var Nordsjælland-scouten Steen Nedergaard, der sammen med UffePedersen for år tilbage var at slå Røde Stjerne Beograd ud af Europa, indtil der resterede få minutter og korthuset ramlede.

Troels Kløve trænede umiddelbart før kampen for første gang i Ådalen. Denne gang for sig selv, inden han sætter sig i flyet med de øvrige OB'ere fredag morgen mod Spanien. - Det var bedste for alle parter, at jeg kom til OB nu, sagde han til Sport Fyn. Se iøvrigt video-interviewet med Troels Kløve på fyens.dk.

OB's sportsdirektør Jesper Hansen og bestyrelsesformand Niels Thorborg sås i skarpt trav frem og tilbage på sidelinjen ved kunstgræsbanen. Det endte også med at være en dag med mange sindsbevægelser.

Bernabeu-helten Morten Bisgaard var tilskuer. Han er kommende analytiker i Vejle Boldklub.

Cheftræner Kent Nielsen var fornøjet nok efter slutfløjtet. - Jeg er forholdsvist tilfreds, både med resultatet i begge halvlege og med, at der ikke bliver scoret mod os. Hvis jeg skal tage de nøgterne briller på, har de vel to halve chancer, ellers havde vi meget godt styr på dem defensivt. Kampen var jo afgjort efter første halvleg, og det bar anden halvleg præg af. Vejle havde bolden meget, men kunne ikke komme igennem, mens vi lurede lidt på omstillinger. Det blev lidt rodet.