FODBOLD: En ellers perfekt træningskamp ved middagstid med en spillemæssig overkørsel af 1. divisions tophold Vejle blev senere på dagen overskygget store divergenser mellem færingen Jóan Símun Edmundsson og OB's sportslige ledelse.

Kampen Kort OB-Vejle 4-0 (3-0) træningskamp



1-0 Marco Lund (25), 2-0 Rasmus Festersen (39), 3-0 Mathias Greve (43), 4-0 Jóan Símun Edmundsson (88).



Førsteholdet slår Vejle BK 4-0 i anden træningskamp



1. halvleg: Thomas Mikkelsen - Jacob Buus, Jeppe Tverskov, Marco Lund, Jacob Barrett - Mathias Greve, Jens Jakob Thomasen, André Rømer, Casper Nielsen - Anders K. Jacobsen, Rasmus Festersen.



2. halvleg: Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen, Joao Pereira, Mikkel Desler - Julius Eskesen, Nana Welbeck, Mathias Thrane - Joan Simun Edmundsson, Nicklas Helenius, Rasmus Jönsson.



Tilskuere: 250 i Ådalen.



Næste OB-test: Onsdag kl. 13, OB-Odd i Spanien.

Det ikke lige den slags genvordigheder, der er brug for lige nu og det kan påvirke Edmundssons præstationer i negativ retning resten af året, hvis ikke der findes en løsning.

Nu var Edmundsson ikke på det OB-hold, som i første halvleg tromlede hen over Vejle i testkampen, hvor den brogede flok fra Nørreskoven kunne have været bagud med 5-0 ved pausen. Anders K. Jacobsen havde to direktører, som han ikke omsatte alene med målrammen.

Færingen og ti andre kom først på banen efter pausen og skulle være med i eksperimentet med at spille 4-3-3, hvilket ikke var nogen bragende succes. Først til allersidst øgede OB til 4-0 på mål af det nybagte problembarn Jóan Símun Edmundsson, som topdedikeret er svær at undvære i foråret, medmindre OB finder løsningen for ham og klubbens selv, før transfervinduet lukker.

Til gengæld markerede de nye sig i første halvleg. Marco Lund pandede bolden ind til 1-0 og Andre Rømer arbejdede fint på den centrale midtbane.

- Jeg mangler vel lige 10 procent i at være helt på toppen. Som ny vil man gerne bevise sit værd og så vover man noget, man måske ikke skulle have gjort eller spiller for sikkert, når man så skulle have spillet langt. Det gælder om at finde balancen, men det kommer med det fysiske overskud, og når jeg finder ud af, hvornår mine medspillere plejer at løbe dybt, sagde en glad Andre Rømer efter træningskampen.

- Vi splitter dem jo ad i første halvleg og havde masser af dybdeløb og havde flere chancer til scoringer, mente Rømer.

OB's store profil var helt sikkert Mathias Greve, som var med i de fleste af målene og selv stak en syl ind i Vejle til 3-0 kort før pausen, da han på smalt område spillede et-to med en kollega og sikkert lagde bolden i nettet.

Det var især i første halvleg et OB-mandskab med stort overskud, selv om Vejles italienske træner Adolfo Sormani bagefter helt forudsigeligt forklarede de rød-hvides apati og sammenbrud med meget hård fysisk træning i dagene op til kampen.

Måske mere end en sang fra varme lande?