For tredje år i træk er der blevet dræbt færre næsehorn i Sydafrika end året før, viser tal fra WWF Verdensnaturfonden.

Men selv om kurven er knækket, er tallene et tegn på en nedslående trend, siger Jacob Fjalland, der er international programchef i WWF Verdensnaturfonden, i en pressemeddelelse.

- Selv om det går den rigtige vej, går det ikke hurtigt nok. Hvis ikke vi ikke får krybskytteriet hurtigere ned, så ender vi med at komme for sent, siger han.

I 2017 blev 1028 næsehorn dræbt. Det er 26 færre end året før. I alt er der cirka 25.000 næsehorn tilbage i hele Afrika.

Krybskytteri på næsehorn har flere gange bølget frem og tilbage. I 70'erne og 80'erne var det ifølge WWF Verdensnaturfonden så voldsomt, at næsehornet var i fare for at uddø.

Fra 1970 til 1992 blev bestanden af sorte og hvide næsehorn nedbragt med 96 procent. Siden er flere bestande sikret ifølge WWF Verdensnaturfonden.

I slutningen af 00'erne steg krybskytteriet igen. Og i 2011 blev tre underarter af det sorte næsehorn erklæret uddød.

I Sydafrika steg drab på næsehorn fra 83 i 2008 til 1215 i 2014.

- Det er selvfølgelig en rigtig god nyhed, at antallet af dræbte næsehorn i Sydafrika er faldet for tredje år i træk. Men de 1028 næsehorn, der blev dræbt sidste år, er stadig alt, alt for mange, siger Jacob Fjalland.