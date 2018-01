Den 47-årige Christina Myrén fra Vester Skerninge havde kørt bag ved en tydeligt spirituspåvirket fører af en traktor og besluttede sig for at stoppe den.

Det kunne være gået meget galt, hvis den 47-årige bioanalytiker fra Svendborg Sygehus, Christina Myrén, i april 2017 ikke havde grebet ind over for en stærkt spirituspåvirket mand bag rattet i en stor traktor på vej gennem Svendborg.

Traktoren slingrede og kørte over i modsatte side af vejen, og i to rundkørsler kørte manden direkte hen over dem med traktor og anhænger.

- Det eneste, jeg tænkte på, var, at han skulle stoppes, fortæller Christina Myrén.

Så selv om hun havde datteren Frida og bomuldshunden Huxi med i bilen overhalede hun og kørte ind foran traktoren, så føreren var nødt til at standse. I 45 minutter holdt hun ham hen med snak, indtil politiet kom.

- Jeg er vant til at snakke med mennesker, så jeg smalltalkede med ham. Fik ham til at vise billeder på sin telefon, og han indrømmede, han måske havde fået lidt at drikke, fortæller den modige kvinde.

Faktisk havde manden fået så meget at drikke, at han ikke kunne stå på sine ben, og alligevel var han på vej helt til Nyborg. Havde Christina Myrén ikke tvunget ham til standsning kunne han have været årsag til mange farlige situationer, og potentielt til et eller flere meget alvorlige trafikuheld.

Derfor mener Fyns Politi også, at Christina Myrén udviste et ekstraordinært mod og handlekraft, selv om hun også udsatte sig selv, datteren og hunden for fare.