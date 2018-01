Nytårskur

Fredericia; Det var en populær vinder, som torsdag eftermiddag modtog årets erhvervspris til Business Fredericias nytårskur for erhvervslivet i Tøjhuset. Den Michelin-vindende restaurant Ti Trin Ned modtog prisen til store klapsalver fra de flere end 500 fremmødte erhvervsfolk.

- Tusind tak. Det er modigt at give prisen til en restaurationsvirksomhed. Det er ikke så tit, restaurationsbranchen får den slags anerkendelse. Vi er glade for at være i Fredericia. Det har vi altid været, sagde indehaver af Ti Trin Ned, Mette Gassner, der har restauranten sammen med sin mand Rainer Gassner.

I 2017 modtog Ti Trin Ned en Michelin-stjerne.

Hun fremhævede hele holdet fra restauranten, der på nær opvaskeren og en kok, alle var med på scenen.

- Allerførst vil jeg sige tak til holdet - det er de her mennesker, der gør det muligt hver dag. Jeg har sagt til dem, at der her i Fredericia er et nærvær og et sammenhold, som vi har mærket alle årene, så tusind tak for det, lød det.

Slutteligt takkede hun tømrermester Mogens Ussing for i sin tid at tro på det unge restauratørpar, der i 2001 kom til byen, og takkede Christian Jørgensen for hans opbakning som bankmand.

- Tak fordi I troede på os. Og tak til Jan og Lis Struve, som tror på os nu og hjælper os ned i Kanalbyen, sagde Mette Gassner om den tidligere fredericianske erhvervsmand Jan Struve, som restauratørparret er i parløb med om den fremtidige restaurant i Kanalbyen.