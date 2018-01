Den færørske landsholdsspiller rystet og forundret over, at OB ikke vil have ham med på træningslejren i Spanien.

FODBOLD: Der er ballade på bagsmækken i OB få timer, før truppen rejser til Spanien for at forberede sig til en næsten altafgørende hjemmekamp mod FC Helsingør den 11. februar i Odense.

Jóan Símun Edmundsson har fået besked på, at han skal blive hjemme fra træningslejren i Spanien, og det forstår færingen ikke en lyd af.

I en meddelelse på ob.dk skriver OB-ledelsen:

OB er kommet med et nyt udspil til en kontraktforlængelse, men dette er også blevet afvist af Edmundsson, og da klubben foretrækker, at truppen på træningslejren udelukkende består af spillere, der har hundrede procent fokus på forårets opgaver, er det besluttet, at færingen bliver hjemme, så han kan fokusere på sin fremtid og holde sig klar, hvis der skulle opstå en mulighed for et klubskifte allerede i januar.

Sport Fyn har talt med Jóan Símun Edmundsson, der er dybt forbløffet og uforstående overfor, at han ikke skal med på turen til Spanien.

- Jeg møder i dag ind til kamp og spiller anden halvleg, hvor jeg laver et mål. Efterfølgende får jeg af Jesper Hansen (red. OB's sportsdirektør) at vide, at jeg ikke kommer med på træningslejr, siger Edmundsson til Sport Fyn.

Forinden havde der været endnu en kontraktforlængelse-forhandling mellem OB og Edmundsson og den var endegyldigt strandet.

- I går aftes (red. onsdag aften) blev OB og jeg enige om, at vi ikke kan blive enige. Jeg accepterer selvfølgelig klubbens beslutning, men jeg må undre mig over, hvorfor de andre spillere med udløb til sommer alle er med på træningslejr, da jeg ikke føler, at mit fokus er dårligere end andres, siger han.

Både Rasmus Jönsson, Mathias Thrane, Jacob Buus, Joao Pereira og Nana Welbeck er med på turen, selv om også deres kontrakter udløber til sommer ligesom færingens.

- Jeg har igennem hele min kontrakt med OB givet alt, og jeg vil med stor glæde hjælpe holdet i foråret, men nu bliver jeg udeladt fra vigtige forberedelser, siger Edmundsson.

- OB valgte i sin tid at indgå en aftale på to et halvt år og nu virker det til, at OB ikke ønsker, at vores aftale opfyldes. Jeg har ikke noget konkret tilbud fra hånden fra andre klubber og har flere gange sagt til Kent, at jeg tror på, at jeg kan spille et godt forår for klubben, tilføjer Jóan Simún Edmundsson, der formentlig skal selvtræne i Odense de kommende ti dage eller med U19-holdet.