Tommerup: Alle med interesse for fodbold i Tommerup opfordres til at møde op på generalforsamlingen i Tommerup Boldklub tirsdag 30. januar klokken 19 i Klubhuset, Tallerupvej 76. Der skal nemlig findes flere nye bestyrelsesmedlemmer. Formand gennem 10 år Kenneth Simonsen har meddelt, at han ikke genopstiller, og desuden har tre andre bestyrelsesmedlemmer foruden en suppleant ønsket at stoppe. Der er ingen dramatik i det, forsikrer næstformand Lars Drejergaard. Der er også allerede nogle, der er interesserede i at træde til, men hellere for mange kandidater end for få. /liw