Guldfuglen i den fynske robotklynge flyver endnu højere, efter at virksomheden har nået et erklæret mål om en milliard kroner i omsætning.

For blot fem år siden lå omsætningen på 75 millioner kroner.

Det blev fejret med både champagne og fest for medarbejderne på Energivej hos Universal Robots i god tid før jul, da det stod fast, at man nåede det helt store mål i virksomhedens femårsplan.

På det tidspunkt ønskede ingen i virksomheden dog at bekræfte nyheden, da virksomheden, som først begyndte at sælge sine første robotarme tilbage i 2008, i dag er ejet af den amerikanske og ikke mindst børsnoterede koncern Teradyne. Børsreglerne forbød virksomheden at kommentere.

Natten til torsdag dansk tid offentliggjorde amerikanerne så det samlede koncernregnskab for 2017, og i det kan man også læse, at Universal Robots laver endnu et af sine store og meget markante vækstspring. Denne gang på imponerende 72 procent, som altså bringer virksomheden over en milliard kroner i omsætning.