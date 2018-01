Ni personer hædret i fem episoder af Fyns Politi med dusører for at have hjulpet andre borgere i nød - med førstehjælp og med at forhindre, at det kunne være gået endnu værre.

Den 26-årige Nicolai Christian Henriksen er den 8. maj på vej hjem efter at være blevet klippet i Odenses centrum. Bilen holder i parkeringshus ved Grønnegade, og undervejs møder han sin moster.

De snakker, men ud ad øjenkrogen kan han se krydset ved Vindegade og Klostervej, hvor han ser en lastbil dreje til højre. Et klassisk højresving, som der er masser af i den fynske trafik. Fra sin position cirka 20 meter fra krydset ser han også en kvindelig cyklist.

De modtog dusørerne Nicolai Christian Henriksen fra Odense for at have standset en højresvingsulykke mellem en cyklist og lastbil i Odense. Dermed var han med til at forhindre yderligere skade, herunder med stor sandsynlighed amputation eller døden for den involverede cyklist.



Christina Myrén fra Vester Skerninge for at have udvist ekstraordinært mod og handlekraft ved i Svendborg at have standset en spirituspåvirket mand i en stor traktor og dermed formentligt forhindret et eller flere meget alvorlige trafikuheld.



Steffen Juel Petersen, Nyborg, Jesper Bundgaard Nielsen, Odense, og Thomas Kjær Nielsen, Nyborg, for at have ydet førstehjælp i form af hjerte-lunge-redning på kollega, som havde fået et ildebefindende på sin cykel og mistet bevidstheden. Førstehjælpen var afgørende for kollegaens overlevelse.



Shukria Hadaidih fra Odense for at have ydet førstehjælp til en tilskadekommet ung mand efter færdselsuheld på Ejbygade i Odense. Trods en større menneskemængde omkring hende bevarede hun roen og fortsatte med hjertemassagen og førstehjælpen.



Søren Torsbjerg Møller, John Bech Jørgensen og Thomas Juel, alle fra Middelfart, for at have reddet en mand ud af sin bil efter en færdselsulykke og ydet førstehjælp, indtil redningspersonale ankom. Den indledende førstehjælp var afgørende for mandens overlevelse.

I løbet af få sekunder tænker han situationen videre og fornemmer, at der vil ske et uheld. Cyklisten er allerede blevet påkørt og han har hørt cyklen blive kvast under et af lastbilens hjul, da han stiller sig op to meter foran førerhuset på lastbilen, får øjenkontakt med chaufføren, og hopper og signalerer, at lastbilen skal stoppes.

Mens den kvindelige cyklist ligger og er kommet til skade, yder han psykisk førstehjælp. Han taler med hende, og imens er redningsfolk på vej. Lige i nærheden står en masse nysgerrige borgere og gør ingenting.

Men Nicolai er med sin hurtige indsats med til at standse en højresvingsulykke, som for cyklisten kunne have betydet amputation af lemmer eller dødsfald.