Erhverv

Det er nu flere end 10 år siden, at en række investorer sammen med den tidligere Tommerup Kommune gik sammen om at danne et ejendomselskab og en erhvervspark, og selv om der har været et par bump på vejen, står erhvervsparken i dag på en bredere og mere solid platform end nogensinde - nu med navnet Erhvervsparken TEP A/S.

Tommerup St.: Det var en dårlig nyhed for by og egn, da virksomheden Electrolux lukkede i 2006 og flyttede produktionen af tørretumblere til Thailand.

Erhvervsparken breder sig over ikke mindre end 25.000 kvadratmeter, og konceptet er enkelt. Virksomheder, institutioner, foreninger og privatpersoner lejer sig ind i lokaler i det store erhvervsfællesskab, hvor de kan koncentrere sig om deres kerneydelser, mens Erhvervsparken TEP stiller faciliteter som kantine, mødelokaler og andet til rådighed for lejerne. Hertil kommer synergieffekten af at have adgang til et lokalt netværk, man kan trække på og sparre med i det daglige arbejde.

Isoleret set er Erhvervsparken TEP den største arbejdsplads i den tidligere Tommerup Kommune. De mange lejere beskæftiger omkring 250 personer. En del er iværksættere og starts-ups, og lejemålene udgøres fortrinsvis af mindre og mellemstore virksomheder.

Her i begyndelsen af 2018 står der kun ganske få ledige kvadratmeter tomme. Så længe det varer. 1. marts rykker en ny lejer ind i Erhvervsparken TEP og trækker en halv snes nye arbejdspladser til 5690 Tommerup.

- Vi har lige færdiggjort det første projekt med at sandblæse nogle rum og kontorlokaler, så de får et spændende råt og New York-agtigt udtryk, fortæller John Nyhøj Kristensen, mens han viser rundt i omgivelserne.

Selv om man kun har brug for et mindre arbejdslokale, er det rart at have sin firmaadresse på Østerbro 4 i Tommerup St.

Den konklusion har Henrik Taaning fra Haarby gjort sig. Han driver firmaet Helt Fair, der blandt andet producerer dronefotos, virtuelle videoer og 3D-scanninger.

- Tidligere arbejdede jeg hjemme fra min bolig på Hegnslyst i Haarby, men for et par år siden flyttede jeg ind på et mindre kontor her i erhvervsparken, hvor jeg er glad for at være, siger Henrik Taaning, mens han arbejder videre på en opgave for en midtfynsk ejendomsmægler.