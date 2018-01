Når foldboldsæsonen kort efter påskeferien bliver fløjtet op, er fodboldklubben Knold F.U. for anden gang klar til at spille en forårspremierekamp.

Sammen med skolekammeraten Jacob Berg fra Vestfyns Gymnasium stiftede Frederik Berga Rasmussen sidste vinter fodboldklubben Knold F.U. Og som en del af konceptet består Knold F.U. udelukkende af spillere, der er elever på Vestfyns Gymnasium.

Knold F.U. Knold Fodbold Union anno 2017Række: Serie 5



Spillested: Verninge Stadion



Træningstider udendørs: Onsdage klokken 18.30-20.00



Træningstider indendørs i Køng-hallen: Tirsdage fra kl. 20.00



Spillerne er alle elever på Vestfyns Gymnasium



Facebookside: Knold F.U. - Vejen til Superligaen



Klubstifter, anfører og kontaktperson: Frederik Berga Rasmussen, 3Z, Vestfyns Gymnasium, 26362536

- Da vi stiftede klubben, var det egentlig meningen, at holdet kun skulle bestå af spillere fra 2. årgang på gymnasiet. Men hurtigt udvidede vi spillertruppen til også at gælde for de øvrige årgange. Der er jo ikke noget som sport, der binder folk sammen, og i dagligdagen på VG mærker vi jo nu, hvordan vi har noget socialt sammen på tværs af studieretninger og årgange, fortæller Frederik Berga Rasmussen.

Siden skolestarten i august er en lille håndfuld 1.g'ere indlemmet i truppen, og således er fødekæden til holdet sikret.

For der kommer jo en sommerdag, hvor eksaminerne omhandler tre års gymnasiepensum, og pludselig sidder der en studenterhue på sned af de unge mænd.

- Mange af os, der bliver studenter til sommer, vil jo nok gerne spille videre i Knold F.U., så vidt det nu kan lade sig gøre. Så måske bliver vi nødt til at bøje de nuværende uformelle vedtægter lidt, så vi kan spille videre, griner klubstifteren.

- Vi er dog på ingen måde ortodokse i klubben. Kommer der en eller anden gut, der er indstillet på at spille efter klubbens præmisser og værdier, er han velkommen. Også selvom han ikke nødvendigvis er elev på Vestfyns Gymnasium. I vores fodboldklub er der størst vægt på fællesskabet og på den drengehygge, der er forbundet med at spille fodbold sammen. 3. halvleg er den vigtigste. Men 3. halvleg er jo ikke mulig uden de to første, for det er jo fodbolden, vi mødes om, forklarer Frederik Berga Rasmussen, der tidligere har spillet fodbold på højere niveau end Serie 5, som Knold F.U. stævner ud i.