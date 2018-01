Talent

13-årige Pil Munk Carlsen fra helnæs er ny fynsmester for seniorer.

Hun ramte 569 point ud af 600 mulige, hvilket foruden at udløse en imponerende førsteplads til stævnet også sikrede kvalifikation til VM som B-skytte.

På trods at naturlig nervøsitet blandt de rutinerede modstandere klarede Pil Munk Carlsen sig over al forventning.

Sammen med sine to trænere i Nr. Broby Bueskytteklub, Kent Damkjer og Christian Holbech Andersen, udgjorde Pil Munk Carlsen det hold, der endte øverst på skamlen.

Til fynsmesterskaberne i Bellinge Idrætscenter var det 18-meter baner, fordi det var et seniorstævne. Og derfor skulle den unge skytte for første gang dyste på denne distance.

Men det overraskende består i, at Pil Munk Carlsen nu kan smykke sig med fynsmester-titlen for seniorer.

Fynsmesterskaberne var Pil Munk Carlsens første deltagelse i et seniorstævne.

Men der er planer om flere, for det giver ifølge trænerduoen rigtig god erfaring for en så talentfuld skytte, at dyste mod landets bedste skytter.

Pil Munk Carlsen skal derfor senere i januar deltage i Arena Challenge i Silkeborg slut januar, fynsmesterskaberne for juniorer i februar samt danmarksmesterskaberne for henholdsvis senior og junior fordelt på to weekender i marts.