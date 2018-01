Stoltenhoff er et navn, mange odenseanere formodentlig ikke kender. Hvorfor skal man vide, hvem han er?

- Stoltenhoff er ét af de største navne både nationalt og internationalt inden for genren trap og future bass. Hvis man lytter til den type musik, ved man helt sikkert, hvem han er.

Hans allerførste optræden som dj var på den belgiske festival Tomorrowland, hvor usædvanligt er det?

- Det er ganske få danskere, der har haft chancen for at spille til verdens største elektroniske festival. At være blandt de fem-seks danskere, der har optrådt på Tomorrowland er en kæmpe bedrift.

Stoltenhoff har fået feedback af både Diplo, DJ Snake og Yellow Claw, der er nogle af den elektroniske musiks fyrtårne. Hvor stort er det for en upcoming producer?

- At blive anerkendt af de profiler, som står øverst på plakaten, er altid en løftestang for ens karriere. Især hvis det også kan betyde, at man kommer med på playlisterne. Så kommer der i sagens natur flere øjne på en.

For tiden arbejder Stoltenhoff sammen med The Chainsmokers. Hvor meget kan sådan et samarbejde betyde?

- The Chainsmokers er det helt hotte navn inden for EDM - Electronic Dance Music - da de har formået at lave EDM om til radiovenligt popmusik. Et samarbejde med dem kan være en stor ting. Det afhænger dog af, hvilken stil de sammen lægger for dagen. Det kan være alt fra et festivalnummer eller radio hit. Jeg tror dog mest på en "banger-ting" til festivalerne.

Du kender hans musik. Hvad er det, han er særlig god til?

- Han er god til at ramme lyden i præcis den genre. Og så har hans produktioner virkelig høj kvalitet.Hans mest spillede sang har rundet 35 millioner afspilninger på Spotify. Er der andre fynske musikere end MØ, der kan matche det?

- Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne ham med MØ og hendes vilde karriere endnu. Men det er stort for Stoltenhoff, at han har bevæget sig op i hierarkiet og befinder sig blandt de store. EDM-genren er enorm på streamingmedier som Spotify, og for denne genre er succes på Spotify lig med flere jobs.