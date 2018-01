28-årige Daniel Stoltenhoff begyndte at producere elektronisk musik for seks år siden. I dag leger han med de helt tunge drenge, hvis sange er spillet milliarder af gange på diverse musiktjenester.

Der er uden tvivl mange, der har stået til en elektronisk koncert og tænkt: "Den musik kan jeg også lave på min computer". Der er dog stadig et stykke vej fra tanke til handling, men 28-årige Daniel Stoltenhoff er et lysende eksempel på, at det kan lade sig gøre, hvis man er ambitiøs og målrettet. - For seks år siden var jeg til Sensation White, en gigantisk technofest i Parken, hvor alle er klædt i hvidt. Det var et virkelig gennemført arrangement, og på et tidspunkt tænkte jeg, at det ville være for sindssygt at få spillet en sang, man selv havde lavet, til sådan en fest, siger Daniel Stoltenhoff. Fakta Daniel Stoltenhoff er 28 år og kommer fra Ribe. I 2011 flyttede han til Odense for at bo sammen med sin kæreste. Han har tre yngre søskende.I Odense begyndte han at arbejde som pædagogmedhjælper i forskellige børnehaver, hvorefter han startede på pædagoguddannelsen. Efter han blev uddannet, arbejdede han som pædagog i cirka et halv år, før han valgte at blive fuldtidsmusiker.



Han er tilknyttet det hollandske pladeselskab Barong Family.



Stoltenhoffs første koncert i Odense er på Posten 9. marts, hvor Snavs også er på programmet. De to producere og dj's samarbejder begge med de største internationale, elektroniske navne. Både Snavs og Stoltenhoff er selvlærte producere, der dyrker en hårdtslående blanding af bass, jungle terror, trap, dubstep og trance. Da han kom hjem, gik han determineret i gang med lære, hvordan man laver elektronisk musik. - Jeg så ufattelig mange videoer på YouTube, hvor man kan lære stort set alt om at producere musik. Min tilgang har været "learning by doing", hvor jeg har lært alt fra bunden. Det har krævet tålmodighed og målrettethed at nå så langt, siger Daniel Stoltenhoff.

Spammede DJ Diplo

Han har ingen musikalsk baggrund og kan i teorien ikke spille på et eneste instrument. Det er dog ingen hæmsko som producer af elektronisk musik, hvor man i store træk bruger byggeklodser med trommer, bas og diverse elektroniske lyde til at samle en sang med. - Min mor kalder det stadig "computermusik", men det er altså ikke så let at lave, som man umiddelbart skulle tro. Når jeg hører mine første sange nu, er det tydeligt, at jeg befinder mig på et helt andet niveau i dag, siger Daniel Stoltenhoff. Han sendte sine første demosange ud til forskellige dj's og producere, der inspirerede ham. Deriblandt amerikanske Diplo, som blandt andet har arbejdet sammen med MØ og er en del af Major Lazer. MØ's karriere tog for alvor fart efter samarbejdet, der blandt andet resulterede i sangen "Lean On", som til dato er spillet flere end to milliarder gange. - Jeg spammede ham på Twitter med mine første sange, som var noget værre lort. Jeg var bare så hamrende stolt over, at jeg havde indfriet mit mål om at lave en sang, at jeg var nødt til at dele. Efter at have sendt fire-fem demoer, skrev han til mig og gav mig sin private mailadresse. Derefter begyndte han at give mig feedback og introducere mig for andre kunstnere, han mente, jeg kunne blive inspireret af. Selv om han er blevet vanvittig populær, skriver vi stadig ofte sammen, siger Daniel Stoltenhoff, der også er på mail og fornavn med medlemmerne i The Chainsmokers, DJ Snake og Yellow Claw, som i manges øjne er verdensstjerner.

Vil ikke virke arrogant

Sanderum-produceren arbejder i soveværelset i sin og kærestens lejlighed på en trelænget gård i Sanderum. Han kalder sit lydværksted ekstremt simpelt, og det består da heller ikke af mere end en stor computer, et tastatur, en skærm, to bordhøjttalere, en subwoofer samt et keyboard, som han sjældent bruger. - Mere skal der ikke til. Hvis man har et billede af, at producere sidder i et gigantisk studie foran en kæmpe mikserpult, bliver man slemt skuffet i mit tilfælde, siger Daniel Stoltenhoff og sætter sig til rette i en polstret kontorstol. Det var her i soveværelset, han begyndte at lave musik. Han skyder på, at han har brugt mellem seks og otte timer hver eneste dag i seks år på at sætte sig ind i, hvordan de forskellige redigeringsprogrammer virker. Og nu har han lært at bruge de forskellige instrumenter i programmerne og mikse det hele sammen, så resultatet lyder optimalt. - Når man hævder, at det tager 10.000 timer at blive rigtig god til noget, er det ikke helt ved siden af i mit tilfælde. Jeg har virkelig knoklet, siger Daniel Stoltenhoff. Han finder et udpluk af de seneste sange, han har arbejdet med. Det kan virke overrumplende, at man kan skabe så voldsom musik med så relativt enkle midler. Subwooferen får gulvet til at skælve og væggene til at sitre. - Der er heldigvis ingen, der bor ovenover, siger Daniel Stoltenhoff og smiler. Selv om naboerne sandsynligvis har fået øjnene og ikke mindst ørene op for, at der produceres musik på adressen, bliver den to meter høje mand sjældent genkendt på gaden i Sanderum eller Odense. - Jeg går ikke rundt og reklamerer for, hvad jeg laver. Tit underspiller jeg faktisk lidt og siger, at jeg er uddannet pædagog og er musikproducer ved siden af. På den måde lyder det ikke helt så arrogant, siger Daniel Stoltenhoff og ler.

Viking med piratklap

Interessen for elektronisk musik har ligget latent i Daniel Stoltenhoff. Han kan huske, da han som 10-årig begyndte at lytte til den musik, hans far slæbte med hjem fra forretningsrejser. - Han kom hjem med udgivelser med Tiësto, Paul Oakenfold og Paul van Dyk. Det tændte mig på en eller anden måde, fordi det var så anderledes end den musik, man hørte i radioen, siger Daniel Stoltenhoff. Dengang havde han aldrig drømt om, at han ville komme til at optræde på nogle af verdens største elektroniske musikfestivaler, hvor inspirationskilderne også har været på plakaten. Det har også krævet noget af et tilløb. - Sidste år blev jeg tilbudt at optræde på Tomorrowland i Belgien, der er den vigtigste festival for elektronisk musik i Europa. Jeg har aldrig set mig selv som dj, men det tilbud kunne jeg ikke takke nej til. Derfor var jeg nødt til at gå i intens træningslejr med Odense-dj'en Amin Safari, som lærte mig, hvordan man agerer på en scene. Og arbejder som dj i det hele taget. Vi øvede to gange om ugen i tre måneder, fordi jeg ikke ville stå på scenen og ligne en talentløs idiot. Det endte heldigvis med at gå godt, siger Daniel Stoltenhoff. Når man optræder, skal man også have en visuel karakter. Der havde det hollandske management en interessant idé. - I deres øjne er man viking, når man kommer fra Skandinavien. Med mine knap to meter kan jeg godt se, at det er oplagt med vikingereferencen. Men det sjove er, at de så valgte at give mig klap for øjet og iføre mig kulsort tøj, hvilket får mig til at ligne en pirat i stedet, siger Daniel Stoltenhoff. Første gang, han optrådte med klap for øjet, var det ikke ubetinget en succes. Med klappen altså. - Klappen var alt for lille, jeg svedte helt vildt og havde virkelig svært ved at se, hvad jeg lavede. Derfor var jeg nødt til at smide den midtvejs i sættet. Men det var alligevel pisse fedt at stå foran et publikum og opleve, at de gik amok over mine sange. Den del af koncerten var præcis så fed, som jeg havde drømt om, da jeg stod i Parken for seks år siden, siger Daniel Stoltenhoff.

Samplede en bøvs

For tiden sidder han og producerer for den amerikanske duo The Chainsmokers, hvis sange tilsammen er spillet flere milliarder gange de seneste år. - Deres sange er generelt lidt mere poppede end det, jeg laver. Men de har bedt mig lave noget mere hårdtslående til deres kommende sommerturné. Typisk foregår det sådan, at jeg får sendt en idé eller en skitse, jeg skal arbejde ud fra. Et samarbejde som det med The Chainsmokers kan få virkelig stor betydning for kendskabet til min musik, siger Daniel Stoltenhoff. Han har dog allerede produceret sange, som har fået et stort publikum. Hans mest hørte sang på Spotify, "Love and War" med Yellow Claw, er spillet 35 millioner gange, hvilket trods alt er en sjat. - Det er især mit samarbejde med Yellow Claw, der har udbredt kendskabet til mig. Jeg er deres faste producer, fortæller han og finder en mappe med helt nyt materiale, som kun hans ører indtil videre har lyttet på. Der er markant forskel på, hvordan Stoltenhoffs sange lyder i forhold til, hvem han samarbejder med. Men når han producerer sine egne sange, er der flere signaturlyde at genkende ham på. - Jeg har en forkærlighed for samplede kyllingelyde. Jeg kan i det hele taget godt lide skøre lyde, uanset om det er en bizar dyrelyd eller en bøvs. Alt kan bruges, hvis man er kreativ nok, siger Daniel Stoltenhoff.

Drømmer om Tinderbox