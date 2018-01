Rudkøbing: Nu kan publikum på sommerens Langelands festival også se frem til en popsanger i sit rette element. Det er Christopher, som er udset til at give tilhørerne en ekstraordinær koncertoplevelse på festivalens store scene.

Med sig bringer han et stærkt band og et stort sceneshow. Og Christopher er parat til at spille såvel gamle som nye numre - sidstnævnte fra albummet "Closer", der udkom i 2016 og bidrog til, at Christopher for anden gang modtog prisen "MTV Europe Music Award" for årets bedste danske band.

Ud over Christopher er der allerede afsløret en række navne på plakaten. Det gælder blandt andet Michael Falch, Carpark North, Magtens Korridorer, og Rasmus Seebach. /EXP