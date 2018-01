Undervisningministeriet har afgjort, at 10. klassestilbuddet på campus i Nyborg er omfattet af folkeskolens regler om frit skolevalg. Dermed kan elever fra Kerteminde Kommune frit vælge at tage 10. klasse i Nyborg.

- Det var Nyborg Kommune, der gjorde os opmærksom på, at det ikke var et folkeskoletilbud, da de pludselig sendte en regning til os, forklarer Kasper Olesen.

Nordøstfyn: Der var stor glæde på rådhuset i Kerteminde onsdag, da Undervisningsministeriet efter et halvt års ventetid afgjorde, at 10. klassestilbuddet på Campus i Nyborg er et folkeskoletilbud.

Regningen kom efter, at 17 elever var begyndt i 10. klasse i Nyborg sidste år, og byrådet måtte derfor vedtage en ekstraordinær bevilling for, at eleverne kunne fortsætte på skolen. Det store problem for Kerteminde Kommune var ikke størrelsen på regningen, men derimod, at hvis kommunen betalte til en skole, der ikke var omfattet af folkeskoleloven, ville kommunen blive tvunget til at betale for alle mulige andre ungdomsuddannelser.

- Det ville åben porten for, at vi skulle betale for alle efterskoler og privatskoler i hele landet, som vores elever kunne ønske at gå på, forklarer Kasper Olesen.

Derfor valgte Kerteminde Kommune at spørge Undervisningsministeriet i august, om det nu også kunne være rigtigt, at 10. klassetsilbuddet i Nyborg ikke var omfattet af folkeskolelovens regler om frit skolevalg. Det tænkte Undervisningsministeriet så over i et halvt år, inden det kom med afgørelsen onsdag.

- Tilbuddet på Nyborg Gymnasium er således et folkeskoletilbud i Nyborg Kommune om 10. klasse, konkluderer ministeriet i en tre sider lang afgørelse.

- Det er en god nyhed. Nu kan vi melde ud til de unge og deres forældre, at de frit kan søge 10. klassestilbudet i Nyborg, konkluderer borgmesteren.