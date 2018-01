Ærø: Fra april kan ærøboer visiteres til en hospiceplads på Ærø. Frem til og med marts vil Region Syddanmark arbejde på at etablere en telemedicinsk hospiceplads på Ærø Sygehus. Det fremgår af regionsrådets referat fra deres møde tidligere på ugen.

Planen er, at projektet skal køre som et forsøg, og skal del-evalueres ved udgangen af 2018. Her skal det besluttes, om det skal køre videre i 2019. Til projektet er der afsat 3,5 millioner kroner, hvoraf størstedelen af pengene går til etablering af det telemedicinske hospiceområde.

Det er et samarbejde med Hospice Sydfyn i Svendborg, der også skal yde specialiseret rådgivning via videokonsultationer. Udover det skal et palliativt team også være inde over rådgivningen. (maytr)