Da en grisetransport onsdag morgen væltede på Storebæltsbroen, var der flere bilister, som kørte ud i nødsporet for at komme væk fra den lange kø, og det udløste farlige situationer, fortæller Preben Ingemansen, Politikommissær hos Fyns Politi.

Lidt efter klokken syv onsdag morgen 24. januar væltede en grisetransport på E20 efter Storebæltsbroen på sjællandssiden ved Halsskov.

På grund af uheldet blev det østgående spor på Storebæltsbroen lukket. Vejdirektoratet skrev kort efter uheldet på Twitter, at politiet ville forsøge at afvikle trafikken over Storebæltsbroen ved at åbne og lukke for kørslen i løbet af onsdag dag.

Det store arbejde med at få de tilskadekommende svin tilset af en dyrlæge, de raske svin over i en ny grisetransport samt de mange bilister ledt væk fra motorvejen gik overordnet set stille og roligt, forklarer Preben Ingemansen, Politikommissær hos Fyns Politi.

Men der var også nogle bilister, som skabte farlige situationer, uddyber Preben Ingemansen.

- Vi ser desværre ind imellem nogle bilister, som ikke vil holde i lange køer, og at de kører ud i nødsporet i stedet for at vente. Og i går skrev vi flere sager, om folk der kørte i nødsporet.

Hvis man kører i nødsporet, udløser det en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet.

- Det kan give ekstremt farlige situationer, hvis folk kører i nødsporet. Og i værste fald kan det udløse endnu flere uheld, end det der allerede er sket, så det er en alvorlig forseelse, siger politikommissæren.

Ved onsdagens uheld udløste bilisternes kørsel i nødsporet heldigvis ikke yderligere uheld eller tilskadekommende.