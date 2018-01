Med tilsagn om kommunal støtte er det sikret, at der ud over de kendte som Danehof og julemarked bliver en stribe aktiviteter Torvet i Nyborg i løbet af året.

Nyborg: Danehof og julemarked, det er fint nok.

Men der er plads til mange flere aktiviteter og begivenheder på Torvet i Nyborg. Det blev slået fast allerede i 2014, da Gehl Architects i forarbejdet til projektet for Nyborg Slot og for Torvet i en analyse påpegede, at der mangler spredning hen over året af aktiviteter på byens plads.

En arbejdsgruppe med folk fra Østfyns Museer og Nyborg Handel har arbejdet med at fylde de tomme huller i kalenderen. Gruppen har nu sammen med Bureauet Nyborg afleveret et forslag til Erhvervs- og Udviklingsudvalget, hvor de flere aktiviteter også er prissat. For det kommer til at koste ekstra.

Listen omfatter i februar tøndeslagning og hoppeborg i et par vinterferiedag. I påsken skal Torvet pyntes op med æg og gule blomster. En dag op til påske skal der pustes og males æg, æggetræet pyntes, og der bliver æggevæddeløb.

29. april arrangeres Dansens Dag i samarbejde med Balletskolen. Det kræver, at der lægges et dansegulv på Torvet. 4. maj markeres årsdagen for Danmarks befrielse efter den tyske besættelse under Anden Verdenskrig. 19. maj skal der under Kulturnatten være åbent rådhus og bagagerumsmarked på Torvet. 22. juni er der som altid fest for studenterne.

Et internationalt madmarked i hele seks dage vil også optage Torvet, der er dog ikke sat dato på endnu. To gange om året kan der arrangeres loppemarked, efterårsferien skal bruges til halloween-sjov med græskarskæring og efterårspas. Sidst i oktober er der "Vi synger dansk" med fællessang på Torvet, og så er juletræstændingen også taget med i oversigten. Til alle de nævnte arrangementer bliver der fra Bureuaet Nyborg nemlig søgt om penge til udgifter i forbindelse med afviklingen.

Samlet er søges 166.000 kroner. Det er Erhvervs- og Udviklingsudvalget indstillet på at ofre, fordi det passer ind i vækstpolitikken for kommunen om at "sikre en spændende bymidte med aktivitet og kreativitet, som bidrager til et levende handelsliv hele året," som det er formuleret. Et af midlerne er netop at få flere aktiviteter på Torvet spredt over hele året.