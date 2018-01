bezzerwizzer

Kloge Åge: I uge 5 er der quizfest for elever på landets ungdomsuddannelser. Her løber DM i Bezzerwizzer nemlig af stablen for første gang. Konkurrencen er skabt af Bezzerwizzer Nordic, Politiken og uddannelsernes elevorganisationer, men det er eleverne på skolerne, der arrangerer turneringen.

- Lige siden vi udgav det første Bezzerwizzer, har vi set lokale ildsjæle stable hyggelige turneringer på benene rundt om i landet. Nu har vi valgt at lave den første egentlige landsdækkende turnering på ungdomsuddannelser, og vi er virkelig glade for at se, at mere end 70 skoler har valgt at være med i dysten, fortæller Bezzerwizzer Nordics direktør Jesper Bülow i en pressemeddelelse.

Blandt de deltagende skoler er Odense Katedralskole, Mulernes Legatskole og Vestfyns Gymnasium.

Vinderholdene fra de lokale turneringer mødes til landsfinalen i Politikens Hus til marts. Her har vinderholdet mulighed for at løbe af sted med hovedpræmien: To rejsegavekort à 6000 kroner. /EXP