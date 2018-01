team rynkeby

Fredericia: Team Rynkeby har gjort fredagen før påskeferien til en ny, stor motions- og velgørenhedsdag for skoleelever. Det hedder Team Rynkeby Skoleløbet og afvikles i år for fjerde gang.

Til trods for, at man ikke har været i gang ret længe med Team Rynkeby Skoleløbet, så er fredagen før påskeferien allerede blevet en fast motions- og velgørenhedstradition for mange skoler. Kort før deadline for tilmelding er over 120.000 skoleelever fra 425 skoler i fire lande tilmeldt løbet. Lokalt er følgende skoler tilmeldt: Ullerup Bæk Skolen, Sct. Knuds Skole, Fjordbakkeskolen i Taulov samt Erritsø Fællesskole, afdeling Krogsager og afdeling Højmosen SFO. /EXP