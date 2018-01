Et storstilet metalshow med polske Materia og danske Ghost Iris kan opleves i Ungdommens Hus. De to bands sætter strøm til udstyret lørdag 27. januar.

Fredericia: De to metalbands - polske Materia og danske Ghost Iris - har inden for få år formået at dukke op af undergrunden. Oppe ved overfladen er de parate til at smide de tungeste riffs i ansigterne på publikum under en koncert i Ungdommens Hus, lørdag 27. januar klokken 21.

Gruppen Ghost Iris er tech-metal bannerførere i Danmark. Bandets vækst har været organisk, og deres succes skyldes først og fremmest deres tilstedeværelse på nettet. Ghost Iris havde det mest streamede danske metal album i 2016 med 1,6 mio. streames. Gruppens andet album "Blind World" udkom i februar 2017 på det tyske pladeselskab Long Branch Records. Albummet har fået ros for sin legesyge, men stadig fængende tilgang til teknisk metal.

Polske Materia blev dannet for 10 år siden af de to brødre Michal "Mihu" and Tadeusz Piesak og deres gode ven, Jakub Marciniak. To år senere udsendte de deres første demo. Året efter blev gruppen udvidet med "Adi" Dubinski. Bandet har indtil i dag spiller langt over 200 koncerter i Europa.

Og lige om lidt åbner de for metalshowet på Ungdommens Hus./EXP