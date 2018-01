Lørdag afsløres det, hvem der vinder Fyens Stiftstidendes hæderspris. De fem nominerede hyldes og fejres i mediehuset i Odense.

Hvem bliver Årets Fynbo 2017?

Det afsløres lørdag formiddag, når Fyens Stiftstidendes hæderspris uddeles for 42. gang.

Det sker i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense, hvor de fem nominerede bliver hyldet og fejret. Hvem, der løber med titlen, er afgjort af en dommerkomité bestående af professor Anne-Marie Mai, filmfestivalleder Birgitte Weinberger og direktør Jørgen Dirksen.

De har haft til opgave at hædre et menneske, der har ydet en særlig og uegennyttig indsats - og det er der mange fynboer, der har gjort og gør.

Juryen, som er uafhængig af Fyens Stiftstidende, har haft et veritabelt overflødighedshorn af kandidater at vælge imellem, inden de nåede frem til finalefeltet, og ét er sikkert og vist: Årets Fynbo 2017 bliver en af disse fem nominerede:

Tine Louise Kortermand er multikunstner, bor i Odense og indstillet til prisen som Årets Fynbo for at bringe kunsten ud til alle. Lige netop det er en hjertesag for den 49-årige mor til to, som brænder for at skabe kunst, der giver mennesker på kanten af samfundet en stemme og for at få kunsten ud i det offentlige rum, hvor den virkelig kan mærkes.

Tine Louise Kortermands seneste projekt var forestillingen "Nature Wild", der handlede om danske krigsveteraner, som vender hjem til det svære familieliv.

Hendes næste projekt kommer blandt andet til at omfatte en traktor, som skal køre rundt på Fyn og fortælle livshistorier fra hus til hus, samfund til samfund.

Foto: Vibeke Volder.

74-årig Finn Gramvad fra Bogense - her med sin hustru Kirsten - er indstillet til prisen som Årets Fynbo for uegennyttigt at skabe oplevelser for alle på Nordfyn. Finn Gramvad kunne gå på pension og nyde livet, men han kan ikke holde sig i ro, og han brænder for at sætte ting i værk.

Hans seneste projekt er at investere syv-otte millioner kroner i et kulturhus i Bogense - i de gamle haller, hvor Bogense Plast tidligere holdt til. Her er nu kulturhaller, som lægger rum til oplevelser for unge og gamle og alle dem midt imellem.

Finn Gramvad ejer også H.C. Andersen Golf, hvor han har skabt H.C. Andersen Boxen i en tidligere gammel lade. Den er forvandlet til koncertsted, hvor der for nylig var nytårskoncert.

Foto: Vibeke Volder

Pia Sigmund fra Odense er historiefortæller, forfatter, kunstmaler og meget mere. Hun var initiativtager til "2 timer om ugen", en organisation, der støtter inklusion af flygtningebørn, hun er med i græsrodsbevægelsen "Bedsteforældre for asyl" og i Historisk Samfund på Fyn.

Pia Sigmund er nomineret til Årets Fynbo 2017 for sin sans for medmennesker, for sit store overskud og for at have hjertet på rette sted, og hun brænder især for børnene, ikke mindst for at integrere flygtningebørn.

- Børn skal føle sig trygge og tillidsfulde, så de bliver til livsduelige mennesker, som hun siger.

Pia Sigmund elsker at fortælle og minder os om, at vi i en tid, da alt går stærkt, skal huske kunsten at kunne lytte.

Foto: Michael Nørgaard

FilmFyn-direktør Bo Damgaard fra Kerteminde blev forbløffet og meget beæret, da han fandt ud af, at han er nomineret til Årets Fynbo 2017.

Bo Damgaard er tilflytter, men elsker Fyn og synes, Fyn og fynboer er fantastiske i og for filmbranchen og har meget at være stolte af.

I indstillingen af ham lyder det blandt andet, at han har gjort meget for at give Fyn omtale og skaffe arbejdspladser via de mange filmprojekter, der kaster glans over øen.

Bo Damgaard minder om, at en succes har mange fædre, blandt andet fra de otte ejerkommuner, der står bag fillmfonden. Den seneste serie, der er indspillet på Fyn, er Tinkas Juleeventyr, som løb over skærmen i december.

Foto: Vibeke Volder

Anja Følleslev er leder af Studenterhuset i Odense, hun er sangskriver og musiker og indstillet for "at gøre sindssygt meget for de studerende og for kulturlivet i byen".

Den 38-årige ildsjæl er også et arbejdsjern, når der skal afvikles Tinderbox og Karrusel-festival i Odense, og hun tilskrives en meget stor del af æren for, at Studenterhuset i Odense er vokset fra en forhutlet størrelse med forhutlet økonomi til en stærk og aktiv medspiller i ungdoms- og kulturlivet.

Anja Følleslev spiller og skriver selv musik, blandt andet sammen med sin tvillinge-søster Betina Følleslev i duoen Strawberry Blonde.

Anja Følleslev drømmer om at få endnu mere plads til endnu flere unge mennesker i Studenterhuset.

Foto: Kim Rune