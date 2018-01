Danmarks Naturfredningsforening har endnu engang klaget over planerne for luksusmarina på Knudshoved og efterlyser en grundig vurdering af konsekvenserne for marsvinene i området. Men den er allerede foretaget, lyder det fra iværksætter Peter Poulsen, der anklager foreningen for at udøve "sabotage".

Knudshoved: Det kan være fint nok med en luksusmarina i det gamle færgeleje på Knudshoved. Først skal konsekvenserne for naturen og ikke mindst de mange marsvin i området dog undersøges til bunds, så myndighederne kan stille de rette vilkår. Og det er ikke sket. Sådan lød det fra Bo Håkansson, biolog med ansættelse i Danmarks Naturfredningsforening (DN), da han tidligere på ugen skulle forklare, hvorfor foreningen endnu engang har valgt at klage over Admiral Marina. Det er efterhånden ni år siden, at iværksætter Peter Poulsen præsenterede planerne første gang. Han er helt uforstående overfor DN's indvendinger. - Det er lodret forkert at hævde, at der er ikke er foretaget en konsekvensvurdering. Den leverede vi tilbage i 2014. Der er tale om et ualmindeligt omfattende materiale, som der ligger mange kroner og timer bag, så Danmarks Naturfredningsforening udstiller bare sin egen utroværdighed, siger Peter Poulsen med henvisning til en 37 sider lang rapport, som NIRAS står bag.

Følgegruppe er droppet

Konsulentfirmaet konkluderede dengang, at marinaen ikke vil have nogen negativ effekt på marsvinene i området. I en henvendelse til Miljø- og Fødevarenævnet dateret den 23. januar peger idémanden da også på, at forarbejdet er gjort og opfordrer til, at klagesagsbehandlingen bliver så kort som mulig. Overfor Fyens Stiftstidende går Peter Poulsen så langt som til at karakterisere DN's seneste klage som "bevidst sabotage på et fordækt grundlag". - DN udlægger det, som om vi ikke har gjort vores hjemmearbejde godt nok. Men når klagenævnet sidste år valgte at hjemsende tilladelsen til fornyet behandling i Kystdirektoratet, skete det alene på grund af den marsvinefølgegruppe, som direktoratet havde fundet på ud af den blå luft som betingelse for at give tilladelsen. Det må man ikke ifølge reglerne. Derfor er kravet om en følgegruppe naturligvis også taget ud af den fornyede tilladelse, der blev givet lige før jul, forklarer han.

DN melder hus forbi

Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening er bekendt med NIRAS-rapporten fra 2014, men fastholder ikke desto mindre, at der er behov for yderligere undersøgelser af de mulige konsekvenser for naturen. - Det, vi efterlyser, er en ordentlig konsekvensvurdering. Når klagenævnet sidste år valgte at hjemsende tilladelsen til fornyet vurdering i Kystdirektoratet, var det fordi, at de - ligesom vi - vurderede, at det nuværende materiale ikke er godt nok. Det er altså ikke DN, der har truffet en afgørelse, men et uafhængigt nævn, der har truffet en afgørelse. Diskussionen om, hvorvidt vi udøver sabotage, burde derfor forstumme, siger han. Sidste år nåede et flertal af Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer frem til, at man fortsat ikke kan udelukke, at en marina med 2800 bådpladser vil have en skadelig effekt. "Flertallet finder på denne baggrund, at Kystdirektoratets afgørelse ikke er truffet i overensstemmelse med habitatdirektivet og EU-domstolens praksis herom (...) Flertallet finder på denne baggrund, at afgørelsen lider af en retlig mangel, som medfører at, at afgørelsen er ugyldig", hedder det i afgørelsen, der er gengivet i DN's officielle klage.

Håbet lever