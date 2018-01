Storbanken Nordea havde tilbagegang i fjerde kvartal, som koncernchef Casper von Koskull ikke er tilfreds med.

Faldende indtægter sætter deres præg på regnskabet, hvor milliardoverskuddet for 2017 skrumpede i forhold til 2016. Det viser Nordeas regnskab for 2017.

Ifølge topchefen er der flere forklaringer på tilbagegangen.

- I 2017 var forretningsomfanget og marginalerne relativt stabile, og der var generelt et solidt forretningsmomentum. Sidst i 2017 blev vi negativt påvirket af et meget lavt aktivitetsniveau på kapitalmarkederne.

- Den planlagte nedbringelse af risici i banken med en reduceret eksponering mod Rusland og shipping-, olie- og offshoresektoren reducerede også indtægterne, siger topchefen i en kommentar til regnskabet.

På bundlinjen for 2017 fik Nordea et resultat på 3,048 milliarder euro svarende til 22,7 milliarder kroner. Det er et fald på 19 procent i forhold til 2016.

Omsætningen faldt til knap 9,5 milliarder euro - svarende til knap 71 milliarder kroner - mod 9,9 milliarder euro i 2016.

Ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kan topchefen kun have ret i, at regnskabet er en skuffelse.

Per Hansen bider især mærke i en post i regnskabet, der handler om, hvor god banken er til at forrente sin egenkapital.

- Egenkapitalforretningen er den motor, hvorpå banken skal bedømmes på sin bundlinje, for at se om den er god til at få penge ind og få dem lånt ud på den rigtige måde.

- For helåret som sådan ser det måske ikke så ringe ud endda med 9,5 procent. Men i fjerde kvartal kommer Nordea ud med en forrentning af egenkapitalen på 7,7 procent, siger Per Hansen.

Han mener, at Nordea har tabt momentum i forhold til sine skandinaviske konkurrenter.

- Det vidner om, at Nordea er i en omstillingsperiode, hvor en lang række møgsager klæber til banken. Panama-papers, hvidvaskning og så videre, siger han.

Også analytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen mener, at regnskabet er skuffende.

- Regnskabet er til den svage side for at sige det mildt. Specielt toplinjen skuffer på stort set alle indtægtsposter, siger han til Ritzau Finans.

- Omkostningerne er nogenlunde som ventet, og nedskrivningerne er bedre end ventet, men samlet langt fra nok til fjerne en bundlinjeskuffelse, tilføjer han.