Caroline Wozniackis far og træner roser det danske tennis-es for at bevare roen i svær semifinale i Melbourne.

Piotr Wozniacki var et stort smil, efter at hans datter, Caroline Wozniacki, tidligt torsdag morgen dansk tid havde kvalificeret sig til sin første finale ved Australian Open.

- Som far og træner er jeg selvfølgelig meget glad. Det var ikke nogen nem kamp. Mertens spillede godt, men Caroline var klar og servede godt i hele kampen, siger Piotr Wozniacki.

FAKTA: Wozniackis 11 år i Australian Open Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki sikrede sig tidligt torsdag morgen dansk tid sin første finaleplads ved Australian Open.



Det skete med en sejr i to sæt, 6-3, 7-6, over belgiske Elise Mertens.



Her kan du se, hvordan det er gået Wozniacki i hendes 11 optrædener ved grand slam-turneringen i Melbourne:



* 2008: Taber i ottendedelsfinalen til Ana Ivanovic (seedet 4) med 1-6, 6-7.



* 2009: Taber som 11.-seedet i tredje runde til Jelena Dokic med 6-3, 1-6, 2-6.



* 2010: Taber som fjerdeseedet i ottendedelsfinalen til Li Na (seedet 16) med 4-6, 3-6.



* 2011: Taber som topseedet i semifinalen til Li Na (seedet 9) med 6-3, 5-7, 3-6.



* 2012: Taber som topseedet i kvartfinalen til Kim Clijsters (seedet 11) med 3-6, 6-7.



* 2013: Taber som tiendeseedet i ottendedelsfinalen til Svetlana Kuznetsova med 2-6, 6-2, 5-7.



* 2014: Taber som tiendeseedet i tredje runde til Garbiñe Muguruza 6-4, 5-7, 3-6.



* 2015: Taber som ottendeseedet i anden runde til Victoria Azarenka med 4-6, 2-6.



* 2016: Taber som 16.-seedet i første runde til Yulia Putintseva med 6-1, 6-7, 4-6.



* 2017: Taber som 17.-seedet i tredje runde til Johanna Konta (seedet 9) med 3-6, 1-6.



* 2018: Er som andenseedet klar til finalen efter semifinalesejr over Elise Mertens.

Den andenseedede dansker vandt semifinalen over 22-årige Elise Mertens med 6-3, 7-6.

Wozniacki var sin belgiske modstander overlegen i første sæt og store dele af andet.

Pludselig gik der tilsyneladende dansk gummiarm i den, da danskeren kunne serve kampen hjem ved stillingen 5-4 i andet sæt.

Belgieren fik brudt Wozniackis serv og tvang kampen ud i en tiebreak.

- Jeg var egentlig meget afslappet. Og det var vigtigt, at hun kunne se i mine øjne, at jeg var mere afslappet, siger Piotr Wozniacki med henvisning til semifinalen ved Australian Open i 2011.

Den kamp tabte Caroline Wozniacki til kinesiske Li Na efter at have misbrugt to matchbolde i andet sæt.

Piotr Wozniacki roser sin datter for at bevare roen, da Mertens pludselig viste tænder sidst i andet sæt.

- I tiebreaken fokuserede Caroline igen 120 procent. Hun tænkte: Nu er det min tur, og nu skal jeg bare vinde den næste bold, siger Piotr Wozniacki.